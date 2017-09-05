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Парубий открыл седьмую сессию Верховной Рады. ТРАНСЛЯЦИЯ
05.09.2017 10:36

Парубий открыл седьмую сессию Верховной Рады. ТРАНСЛЯЦИЯ

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл во вторник, 5 сентября, седьмую сессию.

"Седьмую сессию Верховной Рады Украины восьмого созыва объявляю открытой", - заявил спикер украинского парламента.

Стоит отметить, что после этого в сессионном зале прозвучал государственный гимн. Всего на торжественном заседании зарегистрировались 375 народных избранников.

Также в зале находится Кабинет министров Украины и премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что этой осенью приоритетами в работе парламента станет реформирование пяти отраслей - образование, медицина, суды, пенсионная реформа и реформа парламента.

Теги материала: Верховная Рада, Андрей Парубий, народные депутаты
Новости СМИ2
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