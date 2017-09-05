Парубий открыл седьмую сессию Верховной Рады. ТРАНСЛЯЦИЯ

MIGnews.com.ua

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл во вторник, 5 сентября, седьмую сессию.

"Седьмую сессию Верховной Рады Украины восьмого созыва объявляю открытой", - заявил спикер украинского парламента.

Стоит отметить, что после этого в сессионном зале прозвучал государственный гимн. Всего на торжественном заседании зарегистрировались 375 народных избранников.

Также в зале находится Кабинет министров Украины и премьер-министр Владимир Гройсман.