Парубий открыл седьмую сессию Верховной Рады. ТРАНСЛЯЦИЯ

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл во вторник, 5 сентября, седьмую сессию.
"Седьмую сессию Верховной Рады Украины восьмого созыва объявляю открытой", - заявил спикер украинского парламента.
Стоит отметить, что после этого в сессионном зале прозвучал государственный гимн. Всего на торжественном заседании зарегистрировались 375 народных избранников.
Также в зале находится Кабинет министров Украины и премьер-министр Владимир Гройсман.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что этой осенью приоритетами в работе парламента станет реформирование пяти отраслей - образование, медицина, суды, пенсионная реформа и реформа парламента.