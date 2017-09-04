Украина усилила границу из-за российско-белорусских военных учений

MIGnews.com.ua

Перед совместными учениями российских и белорусских военных "Запад-2017" Государственная пограничная служба Украины усилила контроль по всем участкам государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Сообщается, что в связи с началом российско-белорусских учений в пограничном ведомстве начались двухступенчатые командно-штабные учения для представителей органов управления и подразделений органов охраны государственной границы. Учения для пограничников проводятся в рамках оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Кроме того, в учениях также участвуют резервные кадры ГПСУ.

"Сейчас идет усиление всех, без исключения, участков границы. Контроль за обстановкой осуществляется не только на севере, но и в районе проведения АТО, западном, южном, восточном участках и на границе с оккупированным Крымом. Пограничники будут прикрывать направления возможных провокационных действий и вооруженных вторжений в тесном взаимодействии с ВСУ, Нацгвардией и Нацполицией", - уточнили в пресс-службе ведомства.

В ГПСУ отметили, что в таком режиме сотрудники пограничной службы будут продолжать работу, по меньшей мере, до окончания учений "Запад-2017".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинская и американская миссии проведут наблюдательный полет над Беларусью и Россией.