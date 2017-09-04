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Луценко: В швейцарском банке нашли золото "семьи Януковича"
04.09.2017 18:51

Луценко: В швейцарском банке нашли золото "семьи Януковича"

В Швейцарии в настоящее время проводятся меры для передачи в государственный бюджет Украины полтонны золота, которые были изъяты у соратника бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время рабочей поездки в Николаев, пишет УНИАН.

"За рубежом благодаря нашему международному сотрудничеству с коллегами выявлен серьезный золотой вклад в одном из банков... Я знаю, о ком идет речь, но сообщить сейчас в интересах следствия не считаю нужным. Это очень известное дело в Украине, мы по нему давно и подробно идем, в том числе и через соглашения со следствием, через другие следственные действия и вышли на такие результаты", - рассказал глава ГПУ.

При этом он подчеркнул, что имя этого человека и все подробности дела обнародуют как только будут закончены все необходимые в деле процедуры.

"Большое количество золота (было обнаружено, - ред.) в банковских ячейках у одного из так называемой "семьи Януковича", фамилия фигуранта не Янукович, найдено и сейчас нашими за рубежом коллегами проводятся все необходимые меры, чтобы оно было арестовано, а позже передано в украинский бюджет", - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что бывший президент Украины Виктор Янукович вывел из Украины в офшоры порядка 1,5 миллиарда долларов.

Теги материала: Юрий Луценко, Виктор Янукович, золото, банк, Швейцария
Новости СМИ2
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