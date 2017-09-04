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Луценко рассказал о заказчике убийства Вороненкова
04.09.2017 18:30

Луценко рассказал о заказчике убийства Вороненкова

Заказчик убийства бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова находится на территории Российской Федерации. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время рабочей поездки в Николаев, пишет УНИАН.

По словам главы ГПУ, этот человек причастен к преступным кругам и имеет "живые контакты" с российскими спецслужбами.

"Заказчик находится на территории РФ. Он имеет отношение к преступным кругам России, а также живые контакты со спецслужбами РФ. Исполнителями были, в основном, граждане Украины, большинство из них идентифицированы, и те, на кого есть соответствующие доказательства, задержаны", - сообщил украинский генпрокурор.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин утверждает, что расследование убийства бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации Дениса Вороненкова почти завершено

Теги материала: Юрий Луценко, ГПУ, расследование, Денис Вороненков, убийство
Новости СМИ2
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