Луценко рассказал о заказчике убийства Вороненкова

MIGnews.com.ua

Заказчик убийства бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова находится на территории Российской Федерации. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время рабочей поездки в Николаев, пишет УНИАН .

По словам главы ГПУ, этот человек причастен к преступным кругам и имеет "живые контакты" с российскими спецслужбами.

"Заказчик находится на территории РФ. Он имеет отношение к преступным кругам России, а также живые контакты со спецслужбами РФ. Исполнителями были, в основном, граждане Украины, большинство из них идентифицированы, и те, на кого есть соответствующие доказательства, задержаны", - сообщил украинский генпрокурор.