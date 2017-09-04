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Апелляционный суд не снял арест с имущества Добкина
04.09.2017 17:58

Апелляционный суд не снял арест с имущества Добкина

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение об аресте имущества народного депутата Украины Михаила Добкина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Стоит отметить, что таким образом суд не удовлетворил жалобу защитников парламентария.

Данное решение было принято в понедельник, 4 сентября, коллегией судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда.

"Судьи приняли решение оставить без изменений решение следственного судьи Печерского райсуда Киева от 19 июля 2017 года и не удовлетворить апелляционную жалобу стороны защиты", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Печерский районный суд Киева наложил арест на участок земли, два автомобиля, два дома и винный погреб народного депутата Михаила Добкина.

Теги материала: Добкин, суд, арест, апелляция, имущество
Новости СМИ2
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