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МИД Турции: Германия не должна вмешиваться в дела нашей страны
04.09.2017 17:40

МИД Турции: Германия не должна вмешиваться в дела нашей страны

Германия не должна вмешиваться во внутренние дела Турции. Такое заявление сделал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, пишет УНН.

По словам главы внешнеполитического ведомства Турции, в ФРГ не должны заботиться арестами немцев в Турции.

"Когда мы арестовываем (подозреваемого в перевороте), Германия начинает разочаровываться. А что мы должны делать? Это также турецкий гражданин, но Германия спрашивает, почему вы арестовываете моего гражданина?" - отметил Чавушоглу.

Напомним, ранее двоих граждан Германии задержали в Турции. По данным министерства иностранных дел Германии, причиной задержания турецкие правоохранители назвали "политически мотивированные обвинения".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, не видит Турцию в составе Европейского союза.

Теги материала: Турция, МИД, Германия
Новости СМИ2
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