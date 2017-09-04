МИД Турции: Германия не должна вмешиваться в дела нашей страны

MIGnews.com.ua

Германия не должна вмешиваться во внутренние дела Турции. Такое заявление сделал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, пишет УНН.

По словам главы внешнеполитического ведомства Турции, в ФРГ не должны заботиться арестами немцев в Турции.

"Когда мы арестовываем (подозреваемого в перевороте), Германия начинает разочаровываться. А что мы должны делать? Это также турецкий гражданин, но Германия спрашивает, почему вы арестовываете моего гражданина?" - отметил Чавушоглу.

Напомним, ранее двоих граждан Германии задержали в Турции . По данным министерства иностранных дел Германии, причиной задержания турецкие правоохранители назвали "политически мотивированные обвинения".