Жириновский потребовал уволить главу МИД РФ

MIGnews.com.ua

Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова нужно уволить. Такое заявление сделал глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, сообщают РИА Новости.

"Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел. Он уже не годится для этой обстановки, сегодня нужен другой человек, который будет лучше его", - заявил российский политик.

Вместе с тем Жириновский не смог назвал имя человека, который мог бы заменить Лаврова на его посту.

Стоит отметить, что в МИД РФ не стали комментировать высказывание Жириновского, однако подчеркнули, что политик уже "не первый раз" предлагает сменить главу ведомства