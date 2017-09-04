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Маск предупредил Путина о Третьей мировой войне
04.09.2017 16:37

Маск предупредил Путина о Третьей мировой войне

Миллиардер, создатель компаний Tesla и SpaceX Элон Маск прокомментировал слова президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что государство, которое занимается развитием искусственного интеллекта, претендует на лидерство в мире.

Так, 1 сентября в РФ состоялся Всероссийский открытый урок, на котором выступил президент, заявив, что в стране необходимо развивать искусственный интеллект.

"За этой областью стоит будущее не только России, но и всего человечества. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. И очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках, поэтому мы, если мы будем лидерами в этой сфере, также будем делиться этими технологиями со всем миром, как мы сегодня делимся атомными технологиями, ядерными технологиями", - сказал Путин.

Маск, прочитал о заявлении российского президента в микроблоге Twitter и ответил ему, написав пост. В своем заявлении Маск предположил, что борьба за первенство в разработке новых технологий может стать причиной Третьей мировой войны.

"Китай, Россия, скоро все страны будут сильны в компьютерных науках. Конкуренция за первенство в сфере искусственного интеллекта на национальном уровне, вероятно, станет причиной начала Третьей мировой войны", - написал в своем посте глава SpaceX.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Тesla запланировала провести тестирование беспилотного электрического грузового автомобиля в пустыне в Неваде Соединенных Штатов Америки. Владелец Tesla Илон Маск, в свою очередь, ранее обещал, что электрический грузовик будет разработан и представлен уже в сентябре текущего года. 

Теги материала: Элон Маск, Путин, Война миров, Великая Отечественная Война, Владимир Путин, заявление, технологии
Новости СМИ2
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