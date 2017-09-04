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Парубий о госбюджете-2018: Повышение минимальной зарплаты является приоритетом
04.09.2017 15:14

Парубий о госбюджете-2018: Повышение минимальной зарплаты является приоритетом

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что повышение минимальной зарплаты является приоритетом при обсуждении проекта государственного бюджета на следующий 2018 год, пишет РБК-Украина.

"По состоянию на сегодня мы стараемся в тех рамках работать, чтобы до 15 числа проект бюджета был уже предполагаемый депутатами для будущего обсуждения... Поднятие заработных плат будет одним из приоритетов при рассмотрении бюджета", - заявил спикер украинского парламента во время брифинга.

При этом Парубий подчеркнул, что более конкретно говорить о каких-то цифрах можно будет только после обсуждений между Кабинетом министров и Верховной Радой.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что этой осенью приоритетами в работе парламента станет реформирование пяти отраслей - образование, медицина, суды, пенсионная реформа и реформа парламента.

Теги материала: Андрей Парубий, Верховная Рада, зарплата, повышение, госбюджет
Новости СМИ2
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