Парубий о госбюджете-2018: Повышение минимальной зарплаты является приоритетом

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что повышение минимальной зарплаты является приоритетом при обсуждении проекта государственного бюджета на следующий 2018 год, пишет РБК-Украина.
"По состоянию на сегодня мы стараемся в тех рамках работать, чтобы до 15 числа проект бюджета был уже предполагаемый депутатами для будущего обсуждения... Поднятие заработных плат будет одним из приоритетов при рассмотрении бюджета", - заявил спикер украинского парламента во время брифинга.
При этом Парубий подчеркнул, что более конкретно говорить о каких-то цифрах можно будет только после обсуждений между Кабинетом министров и Верховной Радой.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что этой осенью приоритетами в работе парламента станет реформирование пяти отраслей - образование, медицина, суды, пенсионная реформа и реформа парламента.