Парубий о госбюджете-2018: Повышение минимальной зарплаты является приоритетом

MIGnews.com.ua

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что повышение минимальной зарплаты является приоритетом при обсуждении проекта государственного бюджета на следующий 2018 год, пишет РБК-Украина .

"По состоянию на сегодня мы стараемся в тех рамках работать, чтобы до 15 числа проект бюджета был уже предполагаемый депутатами для будущего обсуждения... Поднятие заработных плат будет одним из приоритетов при рассмотрении бюджета", - заявил спикер украинского парламента во время брифинга.

При этом Парубий подчеркнул, что более конкретно говорить о каких-то цифрах можно будет только после обсуждений между Кабинетом министров и Верховной Радой.