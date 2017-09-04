Военная прокуратура передала в суд дело о хищениях на проекте "Стена"

MIGnews.com.ua

Военная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Государственной пограничной службы Украины, которых подозревают в растрате государственных средств, выделенных на проект "Стена". Соответствующее заявление сделали в пресс-службе военной прокуратуры.

"Обвинительный акт направлен в суд по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере служебным лицом, которое занимает ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды)", - сообщили в прокуратуре.

Стоит отметить, что чиновникам грозит до десяти лет лишения свободы. Также они не смогут в дальнейшем занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Уголовное производство будет рассматривать Оболонский районный суд Киева.