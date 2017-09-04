ГПУ: Убийство Вороненкова раскрыто

Pаместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин утверждает, что расследование убийства бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации Дениса Вороненкова почти завершено. Об этом в рассказал в интервью изданию Insider.
"Оно (убийство, - ред.) фактически раскрыто. Как только интересы следствия позволят, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию", - заверил Енин.
Напомним, 23 марта 2017 года в центре Киева возле отеля Premier Palace был убит бывший депутат Государственной Думы России Денис Вороненков.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, вдова бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова певица Мария Максакова пообещала отомстить за убийство супруга.