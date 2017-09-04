ГПУ: Убийство Вороненкова раскрыто

MIGnews.com.ua

Pаместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин утверждает, что расследование убийства бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации Дениса Вороненкова почти завершено. Об этом в рассказал в интервью изданию Insider .

"Оно (убийство, - ред.) фактически раскрыто. Как только интересы следствия позволят, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию", - заверил Енин.

Напомним, 23 марта 2017 года в центре Киева возле отеля Premier Palace был убит бывший депутат Государственной Думы России Денис Вороненков.