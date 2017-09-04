Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября

MIGnews.com.ua

Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что решил вернуться в Украину в воскресенье, 10 сентября, поскольку так удобней украинцам, которые будут его встречать.

"Мы готовимся. Меня встречать приедет очень много людей. Там будут члены украинского парламента, европейские политические деятели, европейская и мировая пресса, обычные граждане", - заявил политики в эфире телеканала NewsOne .

Вместе с тем Саакашвили подчеркнул, что на границу также собираются приехать многие представители украинской диаспоры.

"10 сентября будем ждать. Власти готовятся. Они подогнали много военной техники, устраивают истерику. Мы очень спокойные", - отметил экс-глава Одесской ОГА.

При этом он подчеркнул, что не будет нарушать законы Украины и призывать к массовым беспорядкам и протестам.

"Я иду защищать закон в украинском суде", - заверил Саакашвили.

В этом контексте политик заверил, что принял решение вернуться в Украину именно 10 сентября, поскольку это воскресенье, и людям, которые его будут встречать, не нужно будет отрываться от работы.

"Так удобнее для людей, потому что они работают", - констатировал Саакашвили.