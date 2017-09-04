Парубий назвал приоритеты работы Рады на осень

MIGnews.com.ua

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что этой осенью приоритетами в работе парламента станет реформирование пяти отраслей - образование, медицина, суды, пенсионная реформа и реформа парламента, пишет Интерфакс-Украина.

"Осень должна пройти под знаком реформ. Прошедшей весной мы подготовили базу для многих важных и фундаментальных реформ, и у нас есть шанс, и я уверен: у нас есть ответственность, чтоб каждую из этих реформ мы могли рассмотреть в зале", - заявил спикер украинского парламента.

При этом он подчеркнул, что каждая из пяти этих реформ является достаточно объемной и их надо рассматривать по полной процедуре.

"Эти пять реформ я назвал бы приоритетными", - отметил Парубий.

При этом он подчеркнул, что пока еще не понятно, в какой очередности нардепы будут рассматривать реформы.