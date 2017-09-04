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Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017 12:58

Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт

Бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили продемонстрировал свой украинский паспорт.

По словам политика, он всегда носит с собой этот документ.

"Вот мой паспорт. Украинский. У меня нет никаких других паспортов. Здесь в Европе проблем нет", - заявил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.

Также он подчеркнул, что является одним из немногих украинских политиков, кто имеет только один паспорт - украинский.

"Я почти единственный из украинских политиков, который имеет только украинское гражданство. Практически все они имеют, включая Порошенко, другой паспорт и гражданство. Все они готовы покинуть Украину. Они ее не любят. Они ее ненавидят. А я люблю Украину. Еще я люблю Грузию. Но так получилось, что меня лишили грузинского гражданства, потому что я взял украинское. Поэтому у меня нет другого гражданства", - пояснил Саакашвили.

Вместе с тем он отметил, что многие страны Европы предлагали ему свое гражданство. В частности, Литва, Польша и Нидерланды.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Михаил Саакашвили сообщил, что на территории Украины был задержан его брат Давид.

Теги материала: Михаил Саакашвили, паспорт, Украина
Новости СМИ2
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