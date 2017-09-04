Парубий: Рада начнет работу с реформы образования

MIGnews.com.ua

В законопроект о пенсионной реформе было внесено 2 100 поправок. Такое заявление сделал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время заседания глав комитетов и руководителей фракций парламента, пишет РБК-Украина .

"Медицинская реформа имеет 893 правки, реформа образовательная имеет 1 700 поправок, из них 600 отклоненных, изменения в кодексы реформы судебной имеют почти 5 тысяч поправок. И то, что мы имеем сегодня, по решению комитета, пенсионная реформа имеет 2 100 поправок", - заявил спикер украинского парламента.

При этом он подчеркнул, что много внесенных в проект закона поправок означает, что каждая из реформ может рассматриваться в парламенте в течение целого пленарного дня и более.

Также было сказано, что Рада должна начать свою работу с рассмотрения реформы образования.