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Парубий: Рада начнет работу с реформы образования
04.09.2017 11:59

Парубий: Рада начнет работу с реформы образования

В законопроект о пенсионной реформе было внесено 2 100 поправок. Такое заявление сделал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время заседания глав комитетов и руководителей фракций парламента, пишет РБК-Украина.

"Медицинская реформа имеет 893 правки, реформа образовательная имеет 1 700 поправок, из них 600 отклоненных, изменения в кодексы реформы судебной имеют почти 5 тысяч поправок. И то, что мы имеем сегодня, по решению комитета, пенсионная реформа имеет 2 100 поправок", - заявил спикер украинского парламента.

При этом он подчеркнул, что много внесенных в проект закона поправок означает, что каждая из реформ может рассматриваться в парламенте в течение целого пленарного дня и более.

Также было сказано, что Рада должна начать свою работу с рассмотрения реформы образования.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко считает, что война не является помехой для реформирования страны.

Теги материала: Андрей Парубий, Верховная Рада
Новости СМИ2
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