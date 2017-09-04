Грицак призвал ФСБ РФ перестать дестабилизировать ситуацию в Украине

MIGnews.com.ua

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак призвал своего российского коллегу Александра Бортникова прекратить дестабилизирующую и разрушительную деятельность в Украине, пишет NewsOne .

"Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру... Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя нарушать работникам спецслужб. Вы перешли все границы, которые только можно перейти. И вы, и я знаем, что к организации терактов на территории Украины - и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне и других городах причастны сотрудники спецслужб РФ", - заявил Грицак.

При этом он подчеркнул, что из-за подготовленных Россией терактов умерло очень много украинцев. В частности, глава СБУ утверждает, что РФ готовила взрывы в РФ лишь бы "дать основания для вторжения в Украину".

"Вы до конца отдаете себе отчет в том, к каким геополитическим последствиям могли привести эти действия? Вы понимаете, что действующая власть, в том числе и Путин (президент РФ) не вечны? В ваших силах все это остановить. Остановитесь", - отметил Грицак.