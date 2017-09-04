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Власти Германии не хотят видеть Турцию в ЕС
04.09.2017 10:59

Власти Германии не хотят видеть Турцию в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, не видит Турцию в составе Европейского союза, пишет Радио Свобода.

По словам немецкого канцлера, власти ФРГ не могут в одностороннем порядке прервать переговоры о присоединении Турции к Евросоюзу, однако планируют ужесточить экономические меры в ответ на арест граждан Германии,

Также Меркель подчеркнула, что Берлин не будет разрывать дипломатические отношения со Стамбулом. При этом канцлер ФРГ заявила о недопустимости давления со стороны членов турецкого правительства на турецких граждан в Германии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, двоих граждан Германии задержали в Турции. По данным министерства иностранных дел Германии, причиной задержания турецкие правоохранители назвали "политически мотивированные обвинения".

Теги материала: Ангела Меркель, Германия, Турция, Евросоюз
Новости СМИ2
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