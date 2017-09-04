Власти Германии не хотят видеть Турцию в ЕС

MIGnews.com.ua

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, не видит Турцию в составе Европейского союза, пишет Радио Свобода .

По словам немецкого канцлера, власти ФРГ не могут в одностороннем порядке прервать переговоры о присоединении Турции к Евросоюзу, однако планируют ужесточить экономические меры в ответ на арест граждан Германии,

Также Меркель подчеркнула, что Берлин не будет разрывать дипломатические отношения со Стамбулом. При этом канцлер ФРГ заявила о недопустимости давления со стороны членов турецкого правительства на турецких граждан в Германии.