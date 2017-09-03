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Климкин посоветовал КНДР взять пример с Украины и отказаться от ядерного оружия
03.09.2017 20:56

Климкин посоветовал КНДР взять пример с Украины и отказаться от ядерного оружия

В воскресенье, 3 сентября, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил очередные ядерные испытания Северной Кореи. Об этом он заявил, написав соответствующий пост на своей странице в Twitter.

"Решительно осуждаю ядерное испытание Северной Кореи. Остановить это безумие чрезвычайно важно для Украины, которая отказалась от третьего по величине ядерного запаса", - сказал Климкин.

Таким образом, глава МИДа намекнул северокорейцам последовать примеру Украины и отказаться от ядерного оружия.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пришли к договоренности по усилению давления на Корейскую Народно-Демократическую Республику из-за ситуации, которая сложилась на полуострове. Президенты стран решили продолжить дипломатическое и экономическое давление на КНДР.

Теги материала: Климкин, КНДР, ядерное оружие
Новости СМИ2
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