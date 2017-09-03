Россия обвиняет США в захвате своих дипломатических представительств

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 3 сентября, официальная Москва назвала действия США "откровенно враждебным актом" и обвинила Америку в захвате зданий генерального консульства РФ в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

"2 сентября властями США захвачены здания генерального консульства РФ в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне, которые являются российской собственностью и имеют дипломатический иммунитет. Российским представителям также закрыт доступ в арендуемые помещения отделения торгпредства в Нью-Йорке", - говорится в заявлении МИД РФ.

"Призываем американскую власть опомниться и немедленно вернуть российские дипломатические объекты. Иначе на США ляжет вся вина за продолжающуюся деградацию отношений между нашими странами", - добавили в МИД РФ.