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Россия обвиняет США в захвате своих дипломатических представительств
03.09.2017 16:55

Россия обвиняет США в захвате своих дипломатических представительств

В воскресенье, 3 сентября, официальная Москва назвала действия США "откровенно враждебным актом" и обвинила Америку в захвате зданий генерального консульства РФ в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

"2 сентября властями США захвачены здания генерального консульства РФ в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне, которые являются российской собственностью и имеют дипломатический иммунитет. Российским представителям также закрыт доступ в арендуемые помещения отделения торгпредства в Нью-Йорке", - говорится в заявлении МИД РФ.

"Призываем американскую власть опомниться и немедленно вернуть российские дипломатические объекты. Иначе на США ляжет вся вина за продолжающуюся деградацию отношений между нашими странами", - добавили в МИД РФ.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, посол США в России Джон Теффт в своем обращении сообщил, что Соединенные Штаты Америки приняли решение прекратить выдачу виз российским гражданам из-за сокращения количества дипломатических сотрудников в России.

Теги материала: США, МИД РФ
Новости СМИ2
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