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Министр иностранных дел Японии призвал РФ прекратить экспорт нефти в КНДР
03.09.2017 11:41

Министр иностранных дел Японии призвал РФ прекратить экспорт нефти в КНДР

Глава Министерства иностранных дел Японии Таро Коно предложил Российской Федерации и Китаю также ввести санкции в отношении Пхеньяна, сообщает РИА "Новости".

Сообщается, что, в первую очередь, речь идет о возможном запрете экспорта нефти в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

"Это практически последний из вариантов. Нефть необходима не только для ракетных пусков, но и для жизнедеятельности населения КНДР. Нефть (в КНДР - ред.) зависит от Китая и России. Этим двум странам необходимо согласиться на санкции", - заявил глава МИД Японии.

Таро Коно подчеркнул, что множество мигрантов из КНДР работают за границей страны, поэтому в будущем может быть рассмотрен вопрос об уменьшении их числа, как разновидность санкций.

Как сообщал MIGnews.com.ua, правительство Корейской Народно-Демократической Республики заявило о разработке новой водородной бомбы, которую планируют установить, как боеголовку межконтинентальной баллистической ракеты.  Ким Чен Ын лично присутствовал на презентации и осмотрел новую разработку.

Теги материала: МИД, Япония, Россия, экспорт, нефть, Китай, КНДР, баллистическая ракета
Новости СМИ2
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