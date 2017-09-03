Министр иностранных дел Японии призвал РФ прекратить экспорт нефти в КНДР

MIGnews.com.ua

Глава Министерства иностранных дел Японии Таро Коно предложил Российской Федерации и Китаю также ввести санкции в отношении Пхеньяна, сообщает РИА "Новости" .

Сообщается, что, в первую очередь, речь идет о возможном запрете экспорта нефти в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

"Это практически последний из вариантов. Нефть необходима не только для ракетных пусков, но и для жизнедеятельности населения КНДР. Нефть (в КНДР - ред.) зависит от Китая и России. Этим двум странам необходимо согласиться на санкции", - заявил глава МИД Японии.

Таро Коно подчеркнул, что множество мигрантов из КНДР работают за границей страны, поэтому в будущем может быть рассмотрен вопрос об уменьшении их числа, как разновидность санкций.