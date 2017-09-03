КНДР создала совершенную водородную бомбу для баллистической ракеты

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Правительство Корейской Народно-Демократической Республики заявило о разработке новой водородной бомбы, которую планируют установить, как боеголовку межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает местное издание Yonhap .

Сообщается, что глава страны Ким Чен Ын лично присутствовал на презентации и осмотрел новую разработку.

По информации местных СМИ, ученые КНДР разработали более совершенное ядерное оружие, ознаменовав "знаковый шаг" в развитии такого вида вооружения в стране. Отмечается, что новое разработанное вооружение можно будет применять даже на большой высоте.