КНДР создала совершенную водородную бомбу для баллистической ракеты

Правительство Корейской Народно-Демократической Республики заявило о разработке новой водородной бомбы, которую планируют установить, как боеголовку межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает местное издание Yonhap.
Сообщается, что глава страны Ким Чен Ын лично присутствовал на презентации и осмотрел новую разработку.
По информации местных СМИ, ученые КНДР разработали более совершенное ядерное оружие, ознаменовав "знаковый шаг" в развитии такого вида вооружения в стране. Отмечается, что новое разработанное вооружение можно будет применять даже на большой высоте.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пришли к договоренности по усилению давления на Корейскую Народно-Демократическую Республику из-за ситуации, которая сложилась на полуострове. Президенты стран решили продолжить дипломатическое и экономическое давление на КНДР.