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МВД: Давид Саакашвили должен уехать из Украины, или его выдворят
02.09.2017 21:23

МВД: Давид Саакашвили должен уехать из Украины, или его выдворят

В субботу, 2 сентября, Министерством внутренних дел опубликовало заявление, в котором сообщается, что брат бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили - Давид должен самостоятельно покинуть территорию Украины или его по решению суда могут принудительно выдворить в страну гражданской принадлежности.

"Основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились еще в апреле 2017 года, при этом информацию о законной отмене разрешения на трудоустройство и вида на жительство Давида Саакашвили распространил 16 апреля в соцсетях его брат Михеил. Сразу после отмены оснований для пребывания в Украине это лицо было обязано покинуть территорию Украины, однако этого сделано не было, что является проявлением неуважения и нарушением украинского законодательства", - говорится в заявлении МВД.

По данным ведомства, после выяснения всех обстоятельств пребывания лица на территории Украины и предоставления им объяснений, работниками миграционной службы было правомерно вынесено решение о принудительном возвращении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Михаил Саакашвили сообщил, что на территории Украины был задержан его брат Давид. Он утверждает, что Давид - юрист, и он имел вид на жительство в Украине.

Позже место пребывания задержанного брата Саакашвили стало известно и вскоре Давида отпустили.

Теги материала: Михаил Саакашвили, брат, МВД, заявление, депортация
Новости СМИ2
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