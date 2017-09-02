МВД: Давид Саакашвили должен уехать из Украины, или его выдворят

MIGnews.com.ua

В субботу, 2 сентября, Министерством внутренних дел опубликовало заявление, в котором сообщается, что брат бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили - Давид должен самостоятельно покинуть территорию Украины или его по решению суда могут принудительно выдворить в страну гражданской принадлежности.

"Основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились еще в апреле 2017 года, при этом информацию о законной отмене разрешения на трудоустройство и вида на жительство Давида Саакашвили распространил 16 апреля в соцсетях его брат Михеил. Сразу после отмены оснований для пребывания в Украине это лицо было обязано покинуть территорию Украины, однако этого сделано не было, что является проявлением неуважения и нарушением украинского законодательства", - говорится в заявлении МВД.

По данным ведомства, после выяснения всех обстоятельств пребывания лица на территории Украины и предоставления им объяснений, работниками миграционной службы было правомерно вынесено решение о принудительном возвращении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Михаил Саакашвили сообщил, что на территории Украины был задержан его брат Давид . Он утверждает, что Давид - юрист, и он имел вид на жительство в Украине.