Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Канцлер Германии призвала ЕС восстановить диалог с Россией по вопросам безопасности
02.09.2017 21:08

Канцлер Германии призвала ЕС восстановить диалог с Россией по вопросам безопасности

В субботу, 2 сентября, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с призывом к европейским странам о восстановлении диалога с Москвой по вопросам безопасности, сообщает Страна.

"Достичь мира в Европе мы можем только вместе с Россией" - заявила Меркель.

По словам канцлер ФРГ, Европе следует прилагать все усилия для восстановления контактов с Россией. Страны при этом должны выполняться минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе.

Также она также указала на необходимость соблюдения договоров о разоружении между Вашингтоном и Москвой.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, канцлер ФРГ Ангела Меркель и Президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоены тем, что ситуация с безопасностью на востоке Украины значительно не улучшилась и призвали Украину и РФ соблюдать обязательства относительно Донбасса.

Теги материала: Ангела Меркель, безопасность, Россия, диалог
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Глава СБУ предложил уголовно наказывать депутатов, посещающих Россию
Важное
Глава СБУ предложил уголовно наказывать депутатов, посещающих Россию
Шульц об аннексии Крыма: Россия нарушила международное право
Важное
Шульц об аннексии Крыма: Россия нарушила международное право
Дипломат: Украина имела право выдворить российскую журналистку Курбатову
Важное
Дипломат: Украина имела право выдворить российскую журналистку Курбатову
Порошенко расценивает как угрозу военные учения "Запад-2017"
Важное
Порошенко расценивает как угрозу военные учения "Запад-2017"  Видеорепортаж
Военные учения "Запад-2017": В США заявили, что не доверяют России
Важное
Военные учения "Запад-2017": В США заявили, что не доверяют России
Из Молдовы выслали российскую военную делегацию
Важное
Из Молдовы выслали российскую военную делегацию

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)
Эксклюзив  Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)  Фоторепортаж
02.09.2017
Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика