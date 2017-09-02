Канцлер Германии призвала ЕС восстановить диалог с Россией по вопросам безопасности

В субботу, 2 сентября, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с призывом к европейским странам о восстановлении диалога с Москвой по вопросам безопасности, сообщает Страна.
"Достичь мира в Европе мы можем только вместе с Россией" - заявила Меркель.
По словам канцлер ФРГ, Европе следует прилагать все усилия для восстановления контактов с Россией. Страны при этом должны выполняться минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе.
Также она также указала на необходимость соблюдения договоров о разоружении между Вашингтоном и Москвой.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, канцлер ФРГ Ангела Меркель и Президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоены тем, что ситуация с безопасностью на востоке Украины значительно не улучшилась и призвали Украину и РФ соблюдать обязательства относительно Донбасса.