Канцлер Германии призвала ЕС восстановить диалог с Россией по вопросам безопасности

MIGnews.com.ua

В субботу, 2 сентября, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с призывом к европейским странам о восстановлении диалога с Москвой по вопросам безопасности, сообщает Страна .

"Достичь мира в Европе мы можем только вместе с Россией" - заявила Меркель.

По словам канцлер ФРГ, Европе следует прилагать все усилия для восстановления контактов с Россией. Страны при этом должны выполняться минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе.

Также она также указала на необходимость соблюдения договоров о разоружении между Вашингтоном и Москвой.