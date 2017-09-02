Порошенко подписал амнистию для участников АТО в 2016 году

В субботу, 2 сентября, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об амнистии в 2016 году". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По данным источника, Порошенко сделал это по просьбе руководителей церквей и героев Украины.
"Наши герои - военнослужащие и иерархи нашей церкви обратились ко мне по вопросам амнистии для тех, кто прошел горнило войны, принимал активное участие в АТО, но не совершил тяжелых преступлений, чтобы государство пошло на встречу ", - сообщил президент во время встречи с героями Украины и предстоятелями церквей, и отметил, что хотел бы услышать их мнение по этому вопросу, посоветоваться и принять решение.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждалась тема освобождения пленных, которые находятся у представителей незаконных вооруженных формирований на Донбассе и в России.