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Порошенко подписал амнистию для участников АТО в 2016 году
02.09.2017 18:58

Порошенко подписал амнистию для участников АТО в 2016 году

В субботу, 2 сентября, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об амнистии в 2016 году". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным источника, Порошенко сделал это по просьбе руководителей церквей и героев Украины.

"Наши герои - военнослужащие и иерархи нашей церкви обратились ко мне по вопросам амнистии для тех, кто прошел горнило войны, принимал активное участие в АТО, но не совершил тяжелых преступлений, чтобы государство пошло на встречу ", - сообщил президент во время встречи с героями Украины и предстоятелями церквей, и отметил, что хотел бы услышать их мнение по этому вопросу, посоветоваться и принять решение.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждалась тема освобождения пленных, которые находятся у представителей незаконных вооруженных формирований на Донбассе и в России.

 

Теги материала: Порошенко, амнистия, закон, подписал
Новости СМИ2
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