Давида Саакашвили отпустили из отделения ГМС в Киеве

Брат бывшего президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили Давид покинул Печерский райотдел Государственной миграционной службы в Киеве, куда его ранее доставила полиция, сообщает УНН.
По словам Давида Сакварелидзе, он ухел обратно к себе домой, поскольку нет акта, который фиксирует его задержания. И будет продолжать жить и спокойно работать в Украине.
Кроме этого, на вопрос, были ли у Давида Саакашвили законные основания находиться в Украине, Сакварелидзе сказал: "Да. Три года человек спокойно проживал на территории Украины".
Как сообщал MIGnews.com.ua, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили сообщил, что в субботу, 2 сентября, на территории Украины был задержан его брат Давид. Он утверждает, что Давид - юрист, и он имел вид на жительство в Украине.