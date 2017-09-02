Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Давида Саакашвили отпустили из отделения ГМС в Киеве
02.09.2017 16:27

Давида Саакашвили отпустили из отделения ГМС в Киеве

Брат бывшего президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили Давид покинул Печерский райотдел Государственной миграционной службы в Киеве, куда его ранее доставила полиция, сообщает УНН.

По словам Давида Сакварелидзе, он ухел обратно к себе домой, поскольку нет акта, который фиксирует его задержания. И будет продолжать жить и спокойно работать в Украине.

Кроме этого, на вопрос, были ли у Давида Саакашвили законные основания находиться в Украине, Сакварелидзе сказал: "Да. Три года человек спокойно проживал на территории Украины".

Как сообщал MIGnews.com.ua, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили сообщил, что в субботу, 2 сентября, на территории Украины был задержан его брат Давид. Он утверждает, что Давид - юрист, и он имел вид на жительство в Украине.

Теги материала: Михаил Саакашвили, брат, задержание
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [18] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Стало известно место пребывания задержанного брата Саакашвили
Важное
Стало известно место пребывания задержанного брата Саакашвили
Саакашвили: Представители МВД задержали в Киеве моего брата
Важное
Саакашвили: Представители МВД задержали в Киеве моего брата  Фоторепортаж
Порошенко объяснил, почему лишил Саакашвили украинского гражданства
Важное
Порошенко объяснил, почему лишил Саакашвили украинского гражданства
Луценко похвастался задержанием Мультика в Николаеве
Важное
Луценко похвастался задержанием Мультика в Николаеве
В Генштабе прокомментировали задержание украинского военного в Крыму
Важное
В Генштабе прокомментировали задержание украинского военного в Крыму
Еленский объяснил, почему Саакашвили пригласили на работу в Украину
Важное
Эксклюзив  Еленский объяснил, почему Саакашвили пригласили на работу в Украину  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика