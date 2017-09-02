Давида Саакашвили отпустили из отделения ГМС в Киеве

MIGnews.com.ua

Брат бывшего президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили Давид покинул Печерский райотдел Государственной миграционной службы в Киеве, куда его ранее доставила полиция, сообщает УНН .

По словам Давида Сакварелидзе, он ухел обратно к себе домой, поскольку нет акта, который фиксирует его задержания. И будет продолжать жить и спокойно работать в Украине.

Кроме этого, на вопрос, были ли у Давида Саакашвили законные основания находиться в Украине, Сакварелидзе сказал: "Да. Три года человек спокойно проживал на территории Украины".