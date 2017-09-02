Стало известно место пребывания задержанного брата Саакашвили

Брат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Давид был доставлен сотрудниками Национальной полиции Киева в представительство Государственной миграционной службы Украины, сообщает Интерфакс-Украина.
Сообщается, что в данный момент Давид Саакашвили пребывает в органах миграционной службы в столице Украины, которые размещен по адресу Суворова 14/12.
"Мы не задерживали. Национальная полиция Киева обеспечила доставку гражданина Грузии в органы миграционной службы", - объяснил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
Кроме того, Шевченко отметил, что разрешение на проживание в Украине Давида Саакашвили было отменено миграционной службой еще в марте текущего года, так как была получена информация об аннулировании разрешения на трудоустройство от Государственной службы занятости.
"Ещё тогда иностранец был надлежащим образом проинформирован об отсутствии оснований для проживания в Украине. Но он в установленный законом срок территорию нашей страны не покинул и пребывал на территории страны незаконно", - заявил представитель МВД.
Согласно информации, предоставленной Шевченко, в текущее время решается вопрос о депортации брата Михаила Саакашвили в страну по его предпочтению. Кроме того, ему придется уплатить административный штраф.
Как сообщал MIGnews.com.ua, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили сообщил, что в субботу, 2 сентября, на территории Украины был задержан его брат Давид. Он утверждает, что Давид - юрист, и он имел вид на жительство в Украине.