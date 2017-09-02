Стало известно место пребывания задержанного брата Саакашвили

MIGnews.com.ua

Брат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Давид был доставлен сотрудниками Национальной полиции Киева в представительство Государственной миграционной службы Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что в данный момент Давид Саакашвили пребывает в органах миграционной службы в столице Украины, которые размещен по адресу Суворова 14/12.

"Мы не задерживали. Национальная полиция Киева обеспечила доставку гражданина Грузии в органы миграционной службы", - объяснил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Кроме того, Шевченко отметил, что разрешение на проживание в Украине Давида Саакашвили было отменено миграционной службой еще в марте текущего года, так как была получена информация об аннулировании разрешения на трудоустройство от Государственной службы занятости.

"Ещё тогда иностранец был надлежащим образом проинформирован об отсутствии оснований для проживания в Украине. Но он в установленный законом срок территорию нашей страны не покинул и пребывал на территории страны незаконно", - заявил представитель МВД.

Согласно информации, предоставленной Шевченко, в текущее время решается вопрос о депортации брата Михаила Саакашвили в страну по его предпочтению. Кроме того, ему придется уплатить административный штраф.