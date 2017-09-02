Саакашвили: Представители МВД задержали в Киеве моего брата

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили сообщил, что в субботу, 2 сентября, на территории Украины был задержан его брат Давид. О соответствующем факте Саакашвили написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Сегодня на рассвете восемь представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и вывезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении Саакашвили, к которому он прикрепил фото автомобиля, на котором, предположительно, и был увезен его брат.
Он утверждает, что Давид - юрист, и он имел вид на жительство в Украине. Кроме того, экс-президент Грузии подчеркнул, что в пятницу, 1 сентября, на пограничные пункты всей западной границы страны были высланы мобильные группы из столицы Украины.
"Задача мобильных групп... не дать мне пройти и забрать паспорт. Ну что же, встретимся на границе", - написал Саакашвили.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Петр Порошенко заявил, что вопросом пересечения украинской госграницы бывшим главой Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили будут заниматься компетентные органы. При этом украинский лидер подчеркнул, что он был просто обязан подписать указ о лишении Саакашвили украинского гражданства.