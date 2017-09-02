Саакашвили: Представители МВД задержали в Киеве моего брата

MIGnews.com.ua

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили сообщил, что в субботу, 2 сентября, на территории Украины был задержан его брат Давид. О соответствующем факте Саакашвили написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня на рассвете восемь представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и вывезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении Саакашвили, к которому он прикрепил фото автомобиля, на котором, предположительно, и был увезен его брат.

Он утверждает, что Давид - юрист, и он имел вид на жительство в Украине. Кроме того, экс-президент Грузии подчеркнул, что в пятницу, 1 сентября, на пограничные пункты всей западной границы страны были высланы мобильные группы из столицы Украины.

"Задача мобильных групп... не дать мне пройти и забрать паспорт. Ну что же, встретимся на границе", - написал Саакашвили.