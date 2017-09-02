Глава СБУ предложил уголовно наказывать депутатов, посещающих Россию

MIGnews.com.ua

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает необходимым введение уголовной ответственности для депутатов, политиков и общественных деятелей за поездки на территорию Российской Федерации. Такое мнение глава СБУ высказал во время брифинга, передает УНИАН.

По словам Грицака, инициатива президента Украины Петра Порошенко по усилению контроля за въездом иностранцев в страну является правильной.

"Это однозначно поможет нам в работе", - сказал глава ведомства.

"И я бы пошел еще дальше. Я бы ввел законодательный запрет и уголовную ответственность за посещение страны-агрессора депутатами, политиками и общественными деятелями", - высказал свое предложение Василий Грицак.