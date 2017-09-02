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Глава СБУ предложил уголовно наказывать депутатов, посещающих Россию
02.09.2017 12:44

Глава СБУ предложил уголовно наказывать депутатов, посещающих Россию

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает необходимым введение уголовной ответственности для депутатов, политиков и общественных деятелей за поездки на территорию Российской Федерации. Такое мнение глава СБУ высказал во время брифинга, передает УНИАН.

По словам Грицака, инициатива президента Украины Петра Порошенко по усилению контроля за въездом иностранцев в страну является правильной.

"Это однозначно поможет нам в работе", - сказал глава ведомства.

"И я бы пошел еще дальше. Я бы ввел законодательный запрет и уголовную ответственность за посещение страны-агрессора депутатами, политиками и общественными деятелями", - высказал свое предложение Василий Грицак.

Как сообщал MIGnews.com.ua, правительство Украины планирует заставить граждан других стран сообщать в электронной форме о предстоящем посещении Украины. Данная норма зафиксирована в решении Совета национальной безопасности и обороны относительно биометрического контроля на границе. Президент Украины в пятницу, 1 сентября, ввел в действие решение СНБО о биометрическом контроле на границе страны. 

Теги материала: СБУ, депутат, депутаты, СНБО, Украина, Россия
Новости СМИ2
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