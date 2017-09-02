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Главы США и Южной Кореи договорились усилить давление на КНДР
02.09.2017 08:59

Главы США и Южной Кореи договорились усилить давление на КНДР

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пришли к договоренности по усилению давления на Корейскую Народно-Демократическую Республику из-за ситуации, которая сложилась на полуострове. Передает УНН, ссылаясь на официальное заявление Белого Дома.

Сообщается, что президенты стран решили продолжить дипломатическое и экономическое давление на КНДР и предпринять действия, необходимые для сдерживания растущей ядерной угрозы.

Кроме того, отмечается, что глава США концептуально одобрил закупки Южной Кореей американской военной техники "на миллиарды долларов".

Как сообщал MIGnews.com.ua, Пхеньян осуществил запуск ракеты в сторону Японии в ночь на 29 августа. Снаряд пролетел над северными регионами страны и упал в море. 

Позже сообщалось,что Соединенные Штаты Америки рассматривают все возможные варианты в качестве ответной меры на запуск ракеты КНДР в сторону Японии. 

Теги материала: Дональд Трамп, Южная Корея, санкции, давление, политическое давление
Новости СМИ2
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