Шульц об аннексии Крыма: Россия нарушила международное право

MIGnews.com.ua

Аннексия Крыма была серьезным нарушением международного права со стороны России. Такое заявление сделал глава Социал-демократической партии Германии, кандидат на пост канцлера ФРГ Мартин Шульц, сообщает Reuters.

Немецкий политик заявил, что считает аннексию украинского полуострова "серьезным нарушением международного права".

Также Шульц отметил необходимость баланса в отношениях между Германией и Россией.

"Я считаю, что у нас есть последний шанс, когда мы можем взять на себя инициативу. Но я также выступаю за прямой диалог. Он включает двух. Я считаю необходимым высказывать предложения россиянам, но они будут иметь смысл только тогда, когда Россия будет готова отвечать на них", - заявил немецкий политик.

Вместе с тем он отметил, что намерен совершить с действующим канцлером Германии Ангелой Меркель совместный визит в Киев и Москву.