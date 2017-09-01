Шульц об аннексии Крыма: Россия нарушила международное право

Аннексия Крыма была серьезным нарушением международного права со стороны России. Такое заявление сделал глава Социал-демократической партии Германии, кандидат на пост канцлера ФРГ Мартин Шульц, сообщает Reuters.
Немецкий политик заявил, что считает аннексию украинского полуострова "серьезным нарушением международного права".
Также Шульц отметил необходимость баланса в отношениях между Германией и Россией.
"Я считаю, что у нас есть последний шанс, когда мы можем взять на себя инициативу. Но я также выступаю за прямой диалог. Он включает двух. Я считаю необходимым высказывать предложения россиянам, но они будут иметь смысл только тогда, когда Россия будет готова отвечать на них", - заявил немецкий политик.
Вместе с тем он отметил, что намерен совершить с действующим канцлером Германии Ангелой Меркель совместный визит в Киев и Москву.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ограничительные меры в отношении России снимут только в том случае, если Донбасс будет вновь подконтролен Украине.