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Шульц об аннексии Крыма: Россия нарушила международное право
01.09.2017 19:25

Шульц об аннексии Крыма: Россия нарушила международное право

Аннексия Крыма была серьезным нарушением международного права со стороны России. Такое заявление сделал глава Социал-демократической партии Германии, кандидат на пост канцлера ФРГ Мартин Шульц, сообщает Reuters.

Немецкий политик заявил, что считает аннексию украинского полуострова "серьезным нарушением международного права".

Также Шульц отметил необходимость баланса в отношениях между Германией и Россией.

"Я считаю, что у нас есть последний шанс, когда мы можем взять на себя инициативу. Но я также выступаю за прямой диалог. Он включает двух. Я считаю необходимым высказывать предложения россиянам, но они будут иметь смысл только тогда, когда Россия будет готова отвечать на них", - заявил немецкий политик.

Вместе с тем он отметил, что намерен совершить с действующим канцлером Германии Ангелой Меркель совместный визит в Киев и Москву.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ограничительные меры в отношении России снимут только в том случае, если Донбасс будет вновь подконтролен Украине.

Теги материала: Германия, Шульц, Крым, аннексия, Россия
Новости СМИ2
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