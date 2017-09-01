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В ВМС озвучили основные задачи украинского флота до 2020 года
01.09.2017 18:43

В ВМС озвучили основные задачи украинского флота до 2020 года

Возрождение военно-морского потенциала является одной из основных задач украинского флота до 2020 года. Такое заявление сделал командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

"Основными задачами до 2020 года является возрождение военно-морского потенциала государства, приобретение силами способностей и достижения евроатлантических стандартов", - заявил Воронченко во время лекции в Одесской морской академии.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу со своим британским коллегой Марком Ланкастером, во время которой британский министр сообщил о готовности Лондона оказать помощь Вооруженным силам Украины.

Делегация Североатлантического альянса проверит Вооруженные силы Украины. По итогам проверки в НАТО оценят имеющиеся ресурсы украинской армии.

Теги материала: ВМС, флот, военный потенциал
Новости СМИ2
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