В ВМС озвучили основные задачи украинского флота до 2020 года

Возрождение военно-морского потенциала является одной из основных задач украинского флота до 2020 года. Такое заявление сделал командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.
"Основными задачами до 2020 года является возрождение военно-морского потенциала государства, приобретение силами способностей и достижения евроатлантических стандартов", - заявил Воронченко во время лекции в Одесской морской академии.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу со своим британским коллегой Марком Ланкастером, во время которой британский министр сообщил о готовности Лондона оказать помощь Вооруженным силам Украины.
Делегация Североатлантического альянса проверит Вооруженные силы Украины. По итогам проверки в НАТО оценят имеющиеся ресурсы украинской армии.