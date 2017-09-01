В ВМС озвучили основные задачи украинского флота до 2020 года

MIGnews.com.ua

Возрождение военно-морского потенциала является одной из основных задач украинского флота до 2020 года. Такое заявление сделал командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

"Основными задачами до 2020 года является возрождение военно-морского потенциала государства, приобретение силами способностей и достижения евроатлантических стандартов", - заявил Воронченко во время лекции в Одесской морской академии.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу со своим британским коллегой Марком Ланкастером, во время которой британский министр сообщил о готовности Лондона оказать помощь Вооруженным силам Украины .