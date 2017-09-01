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Лавров: Ответ России на меры США будет жестким
01.09.2017 18:28

Лавров: Ответ России на меры США будет жестким

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Кремль будет "жестко отвечать" на действия, которые наносят России ущерб. Таким образом глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал требование американской стороны сократить количество российских дипломатов в США.

"Мы будем жестко отвечать на те вещи, которые наносят нам ущерб абсолютно на ровном месте и которые продиктованы только желанием испортить наши отношения с Соединенными Штатами", - заявил российский министр.

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что российские власти не заинтересованы в конфликте с Америкой.

"Как говорил президент не раз, мы не ищем ссоры с этой страной. Мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, власти Соединенных Штатов Америки потребовали от России закрыть консульство в Сан-Франциско.

Теги материала: Сергей Лавров, МИД РФ, США
Новости СМИ2
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