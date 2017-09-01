Отныне китайцев будут арестовать за использование национального гимна в рекламе

MIGnews.com.ua

Жители Китайской Народной Республики будут наказаны за проявление неуважения к национальному гимну - композиции "Марш добровольцев". Соответствующий закон был принят правительством страны, сообщает Channel News Asia .

Согласно закону, использование гимна КНР отныне запрещено в рекламных материалах, в качестве фоновой музыки, во время похорон и других неподобающих случаях. Кроме того, правительство запретило использовать пародийные или искаженные версии композиции.

Так, во время исполнения гимна на публичном мероприятии, все посетители обязаны встать и петь его. Граждане, которые не будут придерживаться нового закона, попадут под административный арест на срок до 15 суток.

"Цель правового акта - защитить честь национального гимна, пропагандировать патриотизм и поощрить базовые социалистические ценности. Схожие закону положения будут также инкорпорированы в законодательство специальных административных районов Гонконг и Макао", - отмечается в сообщении.