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Отныне китайцев будут арестовать за использование национального гимна в рекламе
01.09.2017 17:12

Отныне китайцев будут арестовать за использование национального гимна в рекламе

Жители Китайской Народной Республики будут наказаны за проявление неуважения к национальному гимну - композиции "Марш добровольцев". Соответствующий закон был принят правительством страны, сообщает Channel News Asia.

Согласно закону, использование гимна КНР отныне запрещено в рекламных материалах, в качестве фоновой музыки, во время похорон и других неподобающих случаях. Кроме того, правительство запретило использовать пародийные или искаженные версии композиции.

Так, во время исполнения гимна на публичном мероприятии, все посетители обязаны встать и петь его. Граждане, которые не будут придерживаться нового закона, попадут под административный арест на срок до 15 суток.

"Цель правового акта - защитить честь национального гимна, пропагандировать патриотизм и поощрить базовые социалистические ценности. Схожие закону положения будут также инкорпорированы в законодательство специальных административных районов Гонконг и Макао", - отмечается в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, оползень накрыл 34 дома на окраине города Бичжи в Китайской Народной Республике, в результате чего погиб как минимум один человек. На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб.

Теги материала: Китай, КНР, гимн, закон, наказание, нарушение закона
Новости СМИ2
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