Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Порошенко объяснил, почему лишил Саакашвили украинского гражданства
01.09.2017 16:35

Порошенко объяснил, почему лишил Саакашвили украинского гражданства

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопросом пересечения украинской госграницы бывшим главой Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили будут заниматься компетентные органы, пишет NewsOne.

"Что касается дальнейших действий, думаю, эти вопросы находятся в компетенции Министерства внутренних дел, миграционной службы и пограничной службы, и вы должны этот вопрос задавать им", - заявил глава украинского государства во время визита в Харьков.

При этом украинский лидер подчеркнул, что он был просто обязан подписать указ о лишении Саакашвили украинского гражданства.

"Когда Государственная миграционная служба предоставила в Комиссию по вопросам гражданства документы, которые свидетельствовали о том, что при получении гражданства была подана недостоверная или сфальсифицированная информация, я должен был действовать в соответствии с законом и Конституцией. Любые другие шаги были бы преступной бездеятельностью. Поэтому в соответствии с представлением Государственной миграционной службы и Комиссии я подписал указ точно так же, как это распространяется на других граждан Украины, в документах на получение гражданства которыми были найдены фальсификации или недостоверная информация", - отметил Порошенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили сможет попасть на территорию Украины только при наличии визы.

Теги материала: Петр Порошенко, Михаил Саакашвили, гражданство
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [22] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Порошенко расценивает как угрозу военные учения "Запад-2017"
Важное
Порошенко расценивает как угрозу военные учения "Запад-2017"  Видеорепортаж
Порошенко: Война не является помехой для воплощения реформ
Важное
Порошенко: Война не является помехой для воплощения реформ
Рабинович: Между президентом и премьером пробежала черная пантера
Важное
Рабинович: Между президентом и премьером пробежала черная пантера
СБУ расследует несколько покушений на Порошенко
Важное
СБУ расследует несколько покушений на Порошенко
Порошенко подписал указ об усилении мер по кибербезопасности
Важное
Порошенко подписал указ об усилении мер по кибербезопасности
Порошенко прокомментировал ДТП с участием бизнесмена Дыминского
Важное
Порошенко прокомментировал ДТП с участием бизнесмена Дыминского

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика