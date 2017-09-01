Порошенко объяснил, почему лишил Саакашвили украинского гражданства

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопросом пересечения украинской госграницы бывшим главой Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили будут заниматься компетентные органы, пишет NewsOne.

"Что касается дальнейших действий, думаю, эти вопросы находятся в компетенции Министерства внутренних дел, миграционной службы и пограничной службы, и вы должны этот вопрос задавать им", - заявил глава украинского государства во время визита в Харьков.

При этом украинский лидер подчеркнул, что он был просто обязан подписать указ о лишении Саакашвили украинского гражданства.

"Когда Государственная миграционная служба предоставила в Комиссию по вопросам гражданства документы, которые свидетельствовали о том, что при получении гражданства была подана недостоверная или сфальсифицированная информация, я должен был действовать в соответствии с законом и Конституцией. Любые другие шаги были бы преступной бездеятельностью. Поэтому в соответствии с представлением Государственной миграционной службы и Комиссии я подписал указ точно так же, как это распространяется на других граждан Украины, в документах на получение гражданства которыми были найдены фальсификации или недостоверная информация", - отметил Порошенко.