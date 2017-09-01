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В МИД Украины предупредили о возможном усложнении процесса оформления загранпаспортов
01.09.2017 16:26

В МИД Украины предупредили о возможном усложнении процесса оформления загранпаспортов

В Украине в ближайшее время может возникнуть усложнение процесса подачи документов на оформление заграничных паспортов. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

По данным украинского внешнеполитического ведомства, сегодня утром начались работы по модернизации системы оформления загранпаспортов для граждан Украины. Именно поэтому и может возникнуть затруднение при подаче документов.

"Просим учесть, что подача документов на оформление заграничных паспортов и удостоверений личности на возвращение в Украину может быть осложнена 1, 4 и 5 сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, директор государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" Юрий Онищенко сообщил, что с начала вступления в силу безвизового режима было получено свыше миллиона заявок на изготовление биометрических паспортов.

Теги материала: МИД Украины, загранпаспорт, документы, оформление
Новости СМИ2
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