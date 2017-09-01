В МИД Украины предупредили о возможном усложнении процесса оформления загранпаспортов

MIGnews.com.ua

В Украине в ближайшее время может возникнуть усложнение процесса подачи документов на оформление заграничных паспортов. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

По данным украинского внешнеполитического ведомства, сегодня утром начались работы по модернизации системы оформления загранпаспортов для граждан Украины. Именно поэтому и может возникнуть затруднение при подаче документов.

"Просим учесть, что подача документов на оформление заграничных паспортов и удостоверений личности на возвращение в Украину может быть осложнена 1, 4 и 5 сентября 2017 года", - говорится в сообщении.