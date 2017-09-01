Дипломат: Украина имела право выдворить российскую журналистку Курбатову

MIGnews.com.ua

Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях Игорь Лоссовский утверждает, что Киев действует четко по принципам и обязательствам ОБСЕ в сфере защиты свободы слова и свободы СМИ, пишет Укринформ .

"Украина твердо предана защите и продвижению свободы слова и свободы СМИ в стране согласно соответствующим обязательствам ОБСЕ и международным стандартам", - прокомментировал украинский дипломат критику со стороны ОБСЕ из-за выдворения из страны российской журналистки Анны Курбатовой.

При этом Лоссовский подчеркнул, что Россия ведет против Украины информационную войну и тем самым пытается подорвать мир и безопасность в Украине.

"Антиукраинские фальсификации российскими медиа нарушают нормы журналистской этики и человеческой морали. Российские государственные СМИ широко используются российским руководством для распространения пропаганды, включая насилие, продвижение агрессивного национализма и шовинизма, что противоречит принципам и обязательствам ОБСЕ", - заявил дипломат.