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Дипломат: Украина имела право выдворить российскую журналистку Курбатову
01.09.2017 15:59

Дипломат: Украина имела право выдворить российскую журналистку Курбатову

Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях Игорь Лоссовский утверждает, что Киев действует четко по принципам и обязательствам ОБСЕ в сфере защиты свободы слова и свободы СМИ, пишет Укринформ.

"Украина твердо предана защите и продвижению свободы слова и свободы СМИ в стране согласно соответствующим обязательствам ОБСЕ и международным стандартам", - прокомментировал украинский дипломат критику со стороны ОБСЕ из-за выдворения из страны российской журналистки Анны Курбатовой.

При этом Лоссовский подчеркнул, что Россия ведет против Украины информационную войну и тем самым пытается подорвать мир и безопасность в Украине.

"Антиукраинские фальсификации российскими медиа нарушают нормы журналистской этики и человеческой морали. Российские государственные СМИ широко используются российским руководством для распространения пропаганды, включая насилие, продвижение агрессивного национализма и шовинизма, что противоречит принципам и обязательствам ОБСЕ", - заявил дипломат.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Международной правозащитной организации Human Rights Watch поддали критике решение Службы безопасности украины выслать из страны журналистов других государств.

Теги материала: Украина, журналист, Россия, ОБСЕ, критика
Новости СМИ2
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