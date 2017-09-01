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Иностранцев обяжут предварительно сообщать о планах посетить Украину
01.09.2017 15:53

Иностранцев обяжут предварительно сообщать о планах посетить Украину

Правительство Украины планирует заставить граждан других стран сообщать в электронной форме о предстоящем посещении Украины. Данная норма зафиксирована в решении Совета национальной безопасности и обороны относительно биометрического контроля на границе. Сообщает пресс-служба Петра Порошенко.

Президент Украины в пятницу, 1 сентября, ввел в действие решение СНБО о биометрическом контроле на границе страны. Теперь Кабину министров Украины необходимо выполнить поручения президента, среди которых и разработка механизма внедрения предварительного электронного уведомления иностранцами о въезде в Украину.

"Правительство также должно проработать в двухмесячный срок вопрос относительно механизма и этапности внедрения предварительного электронного уведомления иностранцами и лицами без гражданства о въезде в Украину; осуществление въезда в Украину и выезда из Украины иностранцами, в том числе гражданами Российской Федерации, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель", - отмечается в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, комиссар Европейского союза по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос заявил, что внутри Европейского союза могут быть введены пограничные проверки в рамках антитеррористической борьбы 

Теги материала: граница, Порошенко, иностранцы, СНБО
Новости СМИ2
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