Иностранцев обяжут предварительно сообщать о планах посетить Украину

MIGnews.com.ua

Правительство Украины планирует заставить граждан других стран сообщать в электронной форме о предстоящем посещении Украины. Данная норма зафиксирована в решении Совета национальной безопасности и обороны относительно биометрического контроля на границе. Сообщает пресс-служба Петра Порошенко.

Президент Украины в пятницу, 1 сентября, ввел в действие решение СНБО о биометрическом контроле на границе страны. Теперь Кабину министров Украины необходимо выполнить поручения президента, среди которых и разработка механизма внедрения предварительного электронного уведомления иностранцами о въезде в Украину.

"Правительство также должно проработать в двухмесячный срок вопрос относительно механизма и этапности внедрения предварительного электронного уведомления иностранцами и лицами без гражданства о въезде в Украину; осуществление въезда в Украину и выезда из Украины иностранцами, в том числе гражданами Российской Федерации, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель", - отмечается в сообщении.