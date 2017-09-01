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Гройсман: Высшее образование нужно не всем
01.09.2017 15:40

Гройсман: Высшее образование нужно не всем  Видеорепортаж

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что не всем украинцам нужно высшее образование.

"Я считаю, что не каждый способен быть ученым, не каждому человеку нужно высшее образование", - заявил глава Кабинета министров во время празднования Дня знаний в учебном комплексе "Эрудит" в Киеве.

По словам украинского премьера, наличие диплома о высшем образовании является традицией 90-х годов. Однако сейчас необходимостью является наличие знаний и представление о том, как эти знания можно применить в реальном секторе.

"На рынке труда есть запрос на кадры, но система подготовки этих кадров не приспособлена к рынку труда", - подчеркнул Гройсман.

Вместе с тем он напомнил, что в Украине очень мало квалифицированных специалистов рабочих специальностей, а большинство колледжей не в состоянии подготовить конкурентно-способных специалистов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Верховная Рада поддержит закон об образовании.

Теги материала: Владимир Гройсман, высшее образование, Украина
Новости СМИ2
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