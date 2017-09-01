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Порошенко расценивает как угрозу военные учения "Запад-2017"
01.09.2017 14:58

Порошенко расценивает как угрозу военные учения "Запад-2017"  Видеорепортаж

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российско-белорусские военные учения "Запад-2017" несут угрозу для Украины.

"Мы с большим вниманием относимся к проведению этих учений. Видим возможность угрозы, в том числе и для территориальной целостности Украины. Я могу подчеркнуть, что во время визита Александра Лукашенко (президент Беларуси, - ред.) мы отдельно обсуждали этот вопрос и получили заверения, что ни в коем случае с территории Беларуси ни сейчас, ни в будущем не будет угрозы. И я надеюсь, что слово сдержат. Сейчас мы будем внимательно мониторить, чтобы вся техника, которая была завезена для учений,  была вывезена, и угрозы были сняты", - заявил глава украинского государства во время визита в Харьков.

Как сообщал MIGnews.com.ua, командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия должна пригласить журналистов на военные учения "Запад-2017", которые пройдут на территории Беларуси и РФ.

Теги материала: Петр Порошенко, военные учения, Россия, Беларусь
Новости СМИ2
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