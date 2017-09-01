Порошенко расценивает как угрозу военные учения "Запад-2017"

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российско-белорусские военные учения "Запад-2017" несут угрозу для Украины.

"Мы с большим вниманием относимся к проведению этих учений. Видим возможность угрозы, в том числе и для территориальной целостности Украины. Я могу подчеркнуть, что во время визита Александра Лукашенко (президент Беларуси, - ред.) мы отдельно обсуждали этот вопрос и получили заверения, что ни в коем случае с территории Беларуси ни сейчас, ни в будущем не будет угрозы. И я надеюсь, что слово сдержат. Сейчас мы будем внимательно мониторить, чтобы вся техника, которая была завезена для учений, была вывезена, и угрозы были сняты", - заявил глава украинского государства во время визита в Харьков.