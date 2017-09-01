Военные учения "Запад-2017": В США заявили, что не доверяют России

MIGnews.com.ua

Россия должна пригласить журналистов на военные учения "Запад-2017", которые пройдут на территории Беларуси и РФ. Такое заявление сделал командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, пишет Интерфакс.

По словам силовика, он не верит информации Москвы о масштабах учений.

"Русские не дали нам серьезных причин верить цифрам, о которых они говорят", - заявил Ходжес во время совместной пресс-конференции с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом.

По мнению генерала США, Москва должна пригласить на учения журналистов - это позволит развеять беспокойство.

Напомним, российско-белорусские стратегические маневры "Запад-2017" запланированы на 14-20 сентября.