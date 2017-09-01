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Из Молдовы выслали российскую военную делегацию
01.09.2017 13:49

Из Молдовы выслали российскую военную делегацию

Власти Молдовы не пустили в страну российскую и югоосетинской делегации, которые направлялась в Приднестровье, пишет Интерфакс.

По полученным данным, военная делегация, в том числе российский генерал Александр Владимиров, ехала в оккупированный Россией Приднестровский район Молдовы.

В "министерстве иностранных дел" Приднестровья данный шаг назвали нарушением обязательств, предусмотренных протокольным решением "О некоторых аспектах свободы передвижения населения" от 28 февраля 2014 года.

Стоит отметить, что также из Молдовы депортировали президента Коллегии военных экспертов России, представителя так называемого "Верховного Совета" непризнанной Приднестровской республики в России Ольгу Гукаленко, помощника исполнительного директора правления фонда "Русский мир" Всеволода Железнова, а также представителей оккупированной Южной Осетии во главе с Игорем Козаевым.

"Нецивилизованные меры Кишинева не могут остаться без внимания международных партнеров, а провокационный характер действий молдавской стороны должен получить соответствующую оценку в рамках взаимодействия на всех уровнях диалога", - заявили в "МИД" Приднестровья.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Россия отвергла предложение Молдовы обсудить вопрос о выводе российских войск из Приднестровья на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Теги материала: Молдова, Россия, делегация, Приднестровье
Новости СМИ2
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