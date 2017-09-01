Турчинов: Путин не собирается убираться с Донбасса

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов встретился с главой Всемирного Конгресса украинцев Евгением Чолием. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Во время разговора стороны обговорили ситупцию в зоне конфликта на востоке Украины.
"Путин не собирается убираться с оккупированной территории, и для него война в Донбассе является рычагом давления на Европу и Украину", - заявил Турчинов.
Также отмечается, что на встрече говорили о проблеме блокирования военно-технического сотрудничества Украины со странами-партнерами и ее решении.
Кроме того поднимались вопросы политических заключенных, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Российская Федерация пытается "заморозить" конфликт на Донбассе.