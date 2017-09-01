Турчинов: Путин не собирается убираться с Донбасса

MIGnews.com.ua

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов встретился с главой Всемирного Конгресса украинцев Евгением Чолием. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Во время разговора стороны обговорили ситупцию в зоне конфликта на востоке Украины.

"Путин не собирается убираться с оккупированной территории, и для него война в Донбассе является рычагом давления на Европу и Украину", - заявил Турчинов.

Также отмечается, что на встрече говорили о проблеме блокирования военно-технического сотрудничества Украины со странами-партнерами и ее решении.

Кроме того поднимались вопросы политических заключенных, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации.