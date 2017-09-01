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В Human Rights Watch раскритиковали выдворение журналистов РФ из Украины
01.09.2017 12:58

В Human Rights Watch раскритиковали выдворение журналистов РФ из Украины

В Международной правозащитной организации Human Rights Watch поддали критике решение Службы безопасности украины выслать из страны журналистов других государств.

Правозащитники отметили, что в течение последних двух месяцев из Украины выдворили троих российских и двух испанских журналистов.

"Практика Украины по обвинению журналистов в антиукраинской позиции, выдворения или запрета въезда является серьезным нарушением ее международных обязательств в области прав человека. Запрет для журналистов является недальновидным и жалким и нарушает обещания Украины относительно демократических реформ и верховенства права", - отметила представитель Human Rights Watch по украинским вопросам Таня Купер.

В то же время в организации выразили мнение, что многие издания в России стали рупором Кремля - они дезинформируют население и используют средства пропаганды.

"У Украины есть законные основания опасаться ангажированных или ложных сообщений в СМИ, в частности из-за российской пропаганды, но ограничение работы журналистов - это не ответ", - подчеркнула Купер

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Служба безопасности Украины готовит документы для официального выдворения из страны журналистки российского "Первого канала" Анны Курбатовой.

Теги материала: Украина, журналисты, правозащитники, СМИ, Россия
Новости СМИ2
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