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Юнкер: Ассоциация с Украиной является праздником для всей Европы
01.09.2017 11:55

Юнкер: Ассоциация с Украиной является праздником для всей Европы

Вступление в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом является праздником для всего европейского континента. Такое заявление сделал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Решительность - это добродетель. Сегодня, несмотря на все вызовы, мы это сделали. Вступлением в силу Соглашения об ассоциации с Украиной Европейский Союз выполняет свое обещание, данное нашим украинским друзьям. Я благодарен всем тем, кто сделал это возможным: тем, кто стоял на Майдане, и тем, кто пытается реформировать страну к лучшему. Это праздник для нашего Европейского континента", - отметил глава ЕК.

При этом он подчеркнул, что Соглашение об ассоциации стало главным инструментом для сближения Украины и Евросоюза.

"Это способствует углублению политических связей и укреплению экономических связей, а также уважению общих европейских ценностей", - заявил Юнкер.

Как сообщал MIGnews.com.ua, накануне президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время конференции послов ЕС в Брюсселе заявил, что Украины нет ни в Европейском союзе, ни в НАТО.

Теги материала: Жан-Клод Юнкер, Еврокомиссия, Украина, Соглашение об ассоциации, Евросоюз
Новости СМИ2
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