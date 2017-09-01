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Бывший мэр Славянска Штепа утверждает, что ее избили в СИЗО
01.09.2017 11:45

Бывший мэр Славянска Штепа утверждает, что ее избили в СИЗО

Бывший мэр Славянска Неля Штепа заявила, что ее избили в Харьковском СИЗО.

Согласно сообщению, обнародованному адвокатом Штепы Александром Тананакиным в Facebook, министру юстиции Украины Павлу Петренко было направлено обращение по данному факту.

"Хочу сообщить вам о нечеловеческих условиях содержания в Харьковском управлении исполнения наказаний №27. 24 июня 2017 года офицер Харьковского управления исполнения наказаний меня избил, руководство, чтобы избежать конфликта сразу же перевело Щербакова Д. в другое учреждение - 18 колонию. В самом управлении путем угроз заставляют подписывать заключенных лживые сведения", - заявила Штепа.

При этом она отметила антисанитарные условия содержания и обвинила сотрудников учреждения в разворовывании медикаментов.

В связи с этим она попросила министра Петренко провести служебное расследование.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, слушание дела бывшего городского головы Славянска Нели Штепы будет начато заново уже в четвертый раз. Это связно с тем, что коллегия Коминтерновского районного суда города Харькова, которая им занимается, вынесла решение о своем отводе. 

Теги материала: Нелли Штепа, СИЗО, Харьков, избиение, Павел Петренко
Новости СМИ2
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