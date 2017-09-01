Бывший мэр Славянска Штепа утверждает, что ее избили в СИЗО

MIGnews.com.ua

Бывший мэр Славянска Неля Штепа заявила, что ее избили в Харьковском СИЗО.

Согласно сообщению, обнародованному адвокатом Штепы Александром Тананакиным в Facebook, министру юстиции Украины Павлу Петренко было направлено обращение по данному факту.

"Хочу сообщить вам о нечеловеческих условиях содержания в Харьковском управлении исполнения наказаний №27. 24 июня 2017 года офицер Харьковского управления исполнения наказаний меня избил, руководство, чтобы избежать конфликта сразу же перевело Щербакова Д. в другое учреждение - 18 колонию. В самом управлении путем угроз заставляют подписывать заключенных лживые сведения", - заявила Штепа.

При этом она отметила антисанитарные условия содержания и обвинила сотрудников учреждения в разворовывании медикаментов.

В связи с этим она попросила министра Петренко провести служебное расследование.