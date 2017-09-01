Порошенко: Война не является помехой для воплощения реформ

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко считает, что война не является помехой для реформирования страны. Такое заявление глава украинского государства сделал во время визита в Харьковскую область.

"Украина демонстрирует, что война - не помеха для воплощения реформ", - отметил украинский лидер.

Вместе с тем Порошенко в очередной раз выразил надежду на то, что Верховная Рада поддержит закон об образовании.

"Надеюсь, что Верховная Рада Украины примет закон об образовании", - процитировал слова главы государства его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Тwitter-аккаунте.