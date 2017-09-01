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Порошенко: Война не является помехой для воплощения реформ
01.09.2017 10:56

Порошенко: Война не является помехой для воплощения реформ

Президент Украины Петр Порошенко считает, что война не является помехой для реформирования страны. Такое заявление глава украинского государства сделал во время визита в Харьковскую область.

"Украина демонстрирует, что война - не помеха для воплощения реформ", - отметил украинский лидер.

Вместе с тем Порошенко в очередной раз выразил надежду на то, что Верховная Рада поддержит закон об образовании.

"Надеюсь, что Верховная Рада Украины примет закон об образовании", - процитировал слова главы государства его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Тwitter-аккаунте.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан заявил, что Европейский союз и дальше будет поддерживать реформы в Украине.

Теги материала: Петр Порошенко, реформы, война, реформа образования
Новости СМИ2
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