Хан: ЕС и дальше будет финансово поддерживать реформы в Украине

MIGnews.com.ua

Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан заявил, что Евросоюз и дальше будет поддерживать реформы в Украине. Соответствующее заявление европолитика было обнародовано на официальном сайте Европейской комиссии.

"Украинцы получат выгоду от тесных связей с ЕС… Недавние реформы в Украине были беспрецедентными, в то время как большая часть работы по борьбе с коррупцией должна быть продолжена. Европейский союз продолжит поддержку реформ в Украине с экспертной и финансовой стороны", - заявил еврокомиссар.

При этом он подчеркнул, что первые результаты реализации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом уже видны.

"Экспорт Украины в европейские страны увеличился, и ЕС подтвердил свою позицию в качестве ведущего торгового партнера Украины", - отметил евродипломат.

Напомним, 1 сентября в силу вступило Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, в соответствии с которым Киев должен внедрить реформы в таких областях, как демократия, права человека, верховенство закона, государственное управление, торговля и развитие. Кроме того, согласно документу Киев и Брюссель должны расширить сотрудничества в области охраны окружающей среды, социального развития и защиты, транспорта, защиты прав потребителей, образования, культуры, промышленности и энергетики.