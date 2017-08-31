Сергей Лавров пообещал принять ответные меры в результате закрытия консульства РФ в Сан-Франциско

MIGnews.com.ua

В четверг, 31 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал принять меры в ответ на требование Соединенных Штатов закрыть консульство РФ в Сан-Франциско, говорится в сообщении МИД РФ.

Известно, что 31 августа по американской инициативе состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел РФ Лаврова с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Госсекретарь звонил специально для того, чтобы проинформировать, что в ближайшее время будет объявлено о дополнительных ограничениях деятельности российских дипломатических представительств на территории США и изложил их основное содержание. В ответ министр выразил сожаление эскалацией напряженности в двусторонних отношениях, начатой не нами, и указал, что в Москве внимательно изучат объявленные американцами новые меры, после чего будет сообщено о нашей реакции", - говорится в сообщении.