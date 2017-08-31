В Великобритании заявили о готовности расширить помощь ВСУ

MIGnews.com.ua

Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу со своим британским коллегой Марком Ланкастером. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Во время разговора британский министр сообщил о готовности Лондона оказать помощь Вооруженным силам Украины. При этом Ланкастер подчеркнул, что позиция британской стороны относительно дальнейшего оказания помощи украинской армии является гибкой.

"Мы готовы рассмотреть предложения украинской стороны относительно других сфер оказания помощи", - заявил министр обороны Великобритании.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон сообщил о готовности Великобритании предоставить Украине военное оборудование .