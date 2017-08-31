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В США потребовали от России закрыть консульство в Сан-Франциско
31.08.2017 20:04

В США потребовали от России закрыть консульство в Сан-Франциско

Власти Соединенных Штатов Америки потребовали от России закрыть консульство в Сан-Франциско. Соответствующее сообщение было обнародовано в Twitter-аккаунте Agence France-Presse.

"США требует закрыть российское консульство в Сан-Франциско", - говорится в сообщении.

В то же время агентство "Интерфакс" сообщает, что российские консульские объекты могут закрыть в Вашингтоне и Нью-Йорке.

По предварительным данным, это является ответом США на "необоснованные и вредоносные" требования России.

При этом американские власти утверждают, что готовы на  "дальнейшие меры", однако призывают Москву отказаться от последующих ответных действий.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, посол США в России Джон Теффт в своем обращении сообщил, что Соединенные Штаты Америки приняли решение прекратить выдачу виз российским гражданам из-за сокращения количества дипломатических сотрудников в России.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США сами приняли решение сократить численность своей дипломатической миссии в России.

Теги материала: США, Россия, консульство
Новости СМИ2
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