В США потребовали от России закрыть консульство в Сан-Франциско

MIGnews.com.ua

Власти Соединенных Штатов Америки потребовали от России закрыть консульство в Сан-Франциско. Соответствующее сообщение было обнародовано в Twitter-аккаунте Agence France-Presse.

"США требует закрыть российское консульство в Сан-Франциско", - говорится в сообщении.

В то же время агентство "Интерфакс" сообщает, что российские консульские объекты могут закрыть в Вашингтоне и Нью-Йорке.

По предварительным данным, это является ответом США на "необоснованные и вредоносные" требования России.

При этом американские власти утверждают, что готовы на "дальнейшие меры", однако призывают Москву отказаться от последующих ответных действий.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, посол США в России Джон Теффт в своем обращении сообщил, что Соединенные Штаты Америки приняли решение прекратить выдачу виз российским гражданам из-за сокращения количества дипломатических сотрудников в России.